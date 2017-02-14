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Минское "Динамо" разгромило "Ладу", забросив 8 шайб

14.02.2017 21:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" одержал уверенную домашнюю победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против тольяттинской "Лады" со счетом 8:3, сообщает Sputnik. 

Встреча состоялась во вторник на "Минск-Арене". В составе победителей точными бросками отметились Аарон Палушай (12-я и 28-я минуты), Илья Шинкевич (17), Евгений Лисовец (33), Роб Клинкхаммер (39 и 40) и Фредерик Петтерссон (47 и 48). К слову, защитник "бело-синих" Марк-Андре Граньяни отдал пять результативных передач. У гостей шайбы в ворота Бена Скривенса забивали Андрей Иванов (17 и 20) и Семен Валуйский (37).

Сегодняшний матч "зубры" провели без своего главного тренера Крэйга Вудкрофта — специалист заболел и не мог руководить командой с тренерского мостика. Наставника заменил его помощник Рон Паско. 

"Я думаю, что нам удалось поймать тот самый поток положительной энергии, все было позитивно", — сказал после игры в эфире телеканала "Беларусь 5" Паско.

По его словам, у команды еще есть элементы, над которыми стоит поработать до плей-офф. Паско уверен, что в оставшихся двух матчах "регулярки" минчане смогут улучшить свою игру.

Минчане уже обеспечили себе место в плей-офф Кубка Гагарина. До конца регулярного сезона команде Вудкрофта осталось провести всего две встречи: 16 февраля с нижнекамским "Нефтехимиком" и 18 февраля с казанским "Ак Барсом". Все матчи пройдут на льду "Минск-Арены".

 
Теги: Минск
 
 
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Минчане впервые в текущем сезоне забросили в ворота соперников восемь шайб, три "динамовца" оформили по дублю.

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