МИНСК, 14 фев — Sputnik. Футболисты московского ЦСКА после новости о назначении на пост главного тренера команды белоруса Виктора Ганчаренко порадовались, заявил голкипер Игорь Акинфеев.

ЦСКА 12 декабря объявил о назначении Ганчаренко , до этого возглавлявшего "Уфу", на должность главного тренера команды. Контракт с 39-летним белорусским специалистом, сменившим на данном посту Леонида Слуцкого, рассчитан на два года с возможностью продления.

"Когда Слуцкий еще был в команде, но уже пошли разговоры о том, что он может покинуть ЦСКА, ни для кого не было секретом, что на случай его ухода лучшая кандидатура — это Виктор Михайлович. Это очень уважаемый тренер, человек с лигочемпионским опытом, который уже работал в российском чемпионате, в нашем клубе. Его человеческие качества тоже на самом высоком уровне, в чем лично я уже не раз убеждался. Честно скажу, когда прошла информация о его назначении, мы с ребятами все это обсуждали и порадовались", — сказал Акинфеев, которого цитирует официальный сайт ЦСКА .

По словам вратаря, никаких проблем с вливанием Ганчаренко в коллектив быть не могло. "Поскольку мы все знаем друг друга достаточно давно", — пояснил он.

Акинфеев рассказал, что Ганчаренко много общается с футболистами и легко находит с ними контакт, дает советы.

"Глобальных изменений в тренировочном процессе я не вижу. Костяк тренерского штаба у нас сформирован уже давно, занятия у Леонида Викторовича и Виктора Михайловича очень похожи, единственное — я говорил со многими ребятами, и молодыми, и опытными, и, по общему мнению, интенсивность тренировок сейчас выше, соответственно, больше нагрузки и усталость. Нашим аксакалам я в шутку посоветовал заканчивать, если они устают, а молодым… Молодым — дорогу!" — заключил Акинфеев.

Первый официальный матч под руководством нового главного тренера ЦСКА проведет 4 марта в Москве против санкт-петербургского "Зенита" в рамках 18-го тура чемпионата России.