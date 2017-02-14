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Акинфеев: футболисты ЦСКА порадовались назначению Ганчаренко
14.02.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев — Sputnik. Футболисты московского ЦСКА после новости о назначении на пост главного тренера команды белоруса Виктора Ганчаренко порадовались, заявил голкипер Игорь Акинфеев.
"Когда Слуцкий еще был в команде, но уже пошли разговоры о том, что он может покинуть ЦСКА, ни для кого не было секретом, что на случай его ухода лучшая кандидатура — это Виктор Михайлович. Это очень уважаемый тренер, человек с лигочемпионским опытом, который уже работал в российском чемпионате, в нашем клубе. Его человеческие качества тоже на самом высоком уровне, в чем лично я уже не раз убеждался. Честно скажу, когда прошла информация о его назначении, мы с ребятами все это обсуждали и порадовались", — сказал Акинфеев, которого цитирует
По словам вратаря, никаких проблем с вливанием Ганчаренко в коллектив быть не могло. "Поскольку мы все знаем друг друга достаточно давно", — пояснил он.
Акинфеев рассказал, что Ганчаренко много общается с футболистами и легко находит с ними контакт, дает советы.
"Глобальных изменений в тренировочном процессе я не вижу. Костяк тренерского штаба у нас сформирован уже давно, занятия у Леонида Викторовича и Виктора Михайловича очень похожи, единственное — я говорил со многими ребятами, и молодыми, и опытными, и, по общему мнению, интенсивность тренировок сейчас выше, соответственно, больше нагрузки и усталость. Нашим аксакалам я в шутку посоветовал заканчивать, если они устают, а молодым… Молодым — дорогу!" — заключил Акинфеев.
Первый официальный матч под руководством нового главного тренера ЦСКА проведет 4 марта в Москве против санкт-петербургского "Зенита" в рамках 18-го тура чемпионата России.
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Виктор Ганчаренко, по мнению голкипера, был лучшим кандидатом на пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА после ухода Леонида Слуцкого.
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