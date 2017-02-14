МИНСК, 14 фев — Sputnik. Завершивший спортивную карьеру американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландец Конор Макгрегор согласовали финансовые условия возможного боя, сообщает The Irish Sun .



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СМИ в мае прошлого года сообщили, что спортсмены готовы подписать контракт на проведение боя по правилам бокса, однако стороны никак не могли прийти к соглашению. Ирландец в ноябре заявил, что хочет получить 100 миллионов долларов за поединок, а в январе Мэйуэзер-младший сообщил, что предложил Макгрегору 15 миллионов долларов за организацию боя, а уже после обговорить проценты и плату за продажу прав на трансляции. Позднее Мэйуэзер-младший заявил, что минимальной цифрой своего дохода от возможного боя считает 100 миллионов долларов.

"Контракт официально не подписан из-за задержки с третьей стороны. Но они пришли к соглашению", — заявил источник, близкий к Макгрегору.

Договоренность была достигнута после нескольких месяцев напряженных переговоров. Представители Макгрегора тщательно проработали финансовую сторону соглашения с командой Мэйуэзера-младшего, и спортсмены "наконец-то договорились о многомиллионной сделке на проведение боя".

Макгрегор в ноябре 2016 года победил американца Эдди Альвареса и стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим чемпионский пояс в двух весовых категориях — полулегком и легком весе. Позднее 28-летний Макгрегор отказался от пояса в полулегком весе, сохранив свой титул в легком весе. В декабре он получил боксерскую лицензию для участия в профессиональных соревнованиях.

Мэйуэзер в сентябре 2015 года провел последний бой в карьере, в котором победил своего соотечественника Андре Берто и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе. После этого 39-летний боксер, выигравший все свои 49 боев на профессиональном ринге, подтвердил, что завершил спортивную карьеру.