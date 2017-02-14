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Беларусь поднялась с восьмого на пятое место в рейтинге Кубка федерации

14.02.2017 19:51 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 14 февраля. Беларусь поднялась с восьмого на пятое место в рейтинге Кубка федерации.

Как уже сообщалось, в минувшие выходные белорусские теннисистки победили на домашнем корте команду Голландии (4:1) и вышли в полуфинал Мировой группы. При этом голландки опустились в рейтинге с пятой на восьмую строчку.

Швейцария, с которой Беларусь в апреле будет бороться за выход в финал турнира, переместилась с седьмой на четвертую позицию. В первой тройке Чехия, Франция и Россия.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 14 февраля. Беларусь поднялась с восьмого на пятое место в рейтинге Кубка федерации. Как уже сообщалось, в минувшие выходные белорусские теннисистки...

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