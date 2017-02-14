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Патрик Клюйверт: «Месси в «ПСЖ»? Никогда не говори «никогда»
15.02.2017 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный директор «ПСЖ» Патрик Клюйверт после разгрома «Барселоны» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов оценил вероятность приобретения форварда каталонского клуба Лионеля Месси.
«Месси в «ПСЖ»? Никогда не говори «никогда». Любой команде нужен такой игрок, как Месси», – сказал Клюйверт.
Действующий контракт 29-летнего аргентинца с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года, но стороны не могут договориться о его продлении.
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Спортивный директор «ПСЖ» Патрик Клюйверт после разгрома «Барселоны» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов оценил вероятность приобретения форварда...
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