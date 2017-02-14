Нападающий Артем Концевой продлил контракт с «Неманом».

Новый контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

Воспитанник гомельского футбола будет выступать за гродненский клуб третий сезон подряд. За два года проведенных в «Немане» Концевой сыграл 40 официальных матчей, в которых отличился 7 раз. Пять мячей нападающий провел в рамках чемпионата страны, 2 гола забил в матчах Кубка Беларуси.