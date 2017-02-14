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Артем Концевой продлил контракт с «Неманом»
15.02.2017 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Артем Концевой продлил контракт с «Неманом».
Новый контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.
Воспитанник гомельского футбола будет выступать за гродненский клуб третий сезон подряд. За два года проведенных в «Немане» Концевой сыграл 40 официальных матчей, в которых отличился 7 раз. Пять мячей нападающий провел в рамках чемпионата страны, 2 гола забил в матчах Кубка Беларуси.
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Нападающий Артем Концевой продлил контракт с «Неманом».
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