Директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков объяснил, почему ничего не слышно о проекте «Белыя крылы».

- Почему заглох проект «Белыя крылы»? Уже давно ничего не слышно.

– Как бы это лучше сказать… Во-первых, он не заглох. Что толку стучать в пустое ведро? У нас в данный момент есть главный тренер, сборная? Да, брендеть – не мешки таскать, но мне кажется, в условиях столь очевидно нелетной погоды крылья можно скорее подрезать, нежели укрепить.

Во-вторых, бренд вызывает положительные эмоции далеко не у всех. Когда иду по Минску, на билбордах вижу «ажыну», на открывающих дверях в метро – пожарные извещатели, даже фото игроков отдельных футбольных клубов, а «Белым крылам» в рекламе почему-то место не нашлось. Не стану рассказывать эту грустную историю с попыткой пробиться в офлайн. Напоролись на некие идеологические фокусы, подводные камни, а потому, полагаю, своим публичным откровением могу сделать «крылам» только хуже.

Нас официально отфутболили убийственным вопросом: «А какую социальную проблему поднимают «Белыя крылы»?» Даже не знаю, что на это ответить. Видимо, в стране мало проблем и нам нужно было придумать еще одну. Как бы там ни было, «Белыя крылы» причислили к коммерческим проектам, и это одна из причин, по которой длится пауза.

Хотя на старте с «Белымі крыламі» все было очень хорошо. Изначально понимал, что спортивный результат основа всего. Незадолго до матча с Францией Александр Хацкевич пустил меня в раздевалку сборной, я рассказал ребятам о нашей концепции, об открытой тренировке, о том, как нужно общаться с прессой. В итоге сборная сыграла вничью, на стадионе царила потрясающая атмосфера и все всем были очень довольны. Но последние матчи с Болгарией и Люксембургом националка провела не очень. Сборную начали активно критиковать. Как мне кажется, на фоне этих результатов и общей негативной реакции проводить какие-то акции было бы странно.

А еще я человек командный, и когда ощущаешь, что не вся команда стремится к единой цели, нужно сделать перезагрузку, пересмотреть концепцию. Речь не о концепции «Белых крылаў» – с ними, уверен, все будет хорошо в итоге. Придет весна – взлетят, – сказал Бережков.

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