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НБА. «Чикаго» выиграл у «Торонто», «Миннесота» уступила «Кливленду» и другие результаты
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Во вторник, 14 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» на своем паркете победил «Торонто», «Миннесота» уступила «Кливленду».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
15 февраля, 04.00, «United Center»
- Чикаго
-
Батлер (19 + 12 передач),
Гибсон (14),
Картер-Уильямс (8),
Лопес (8),
Грант (2) старт;
Макдермотт (20),
Рондо (12 + 5 потерь),
Фелисио (10),
Валентайн (6),
Портис (6).
- Торонто
-
Лаури (22 + 5 потерь),
ДеРозан (18),
Валанчюнас (12 + 9 подборов),
Кэрролл (4),
Пелтль (4) старт;
Пауэлл (13),
Джозеф (10),
Ногейра (7),
Райт (2),
Сиакам (2).
- Дата проведения
-
15 февраля, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
-
Уиггинс (41),
Таунс (26 + 8 подборов),
Дженг (12 + 10 подборов),
Раш (6),
Рубио (5 + 8 подборов + 16 передач) старт;
Мухаммад (7),
Бьелица (5),
Стивенсон (4),
Данн (2),
Олдрич (0).
- Кливленд
-
Ирвинг (25 + 7 передач),
Джеймс (25 + 8 подборов + 14 передач + 6 потерь),
Фрай (21 + 10 подборов),
Томпсон (14 + 11 подборов),
Шамперт (9) старт;
Уильямс (13),
Корвер (6),
Джефферсон (3),
Джонс (0).
- Дата проведения
-
15 февраля, 06.30, «Staples Center»
- Лейкерс
-
Рэндл (11 + 7 подборов),
Янг (10),
Расселл (8 + 5 потерь),
Блэк (7),
Ингрэм (6) старт;
Уильямс (29),
Кларксон (9 + 7 подборов),
Нэнс (8),
Денг (4),
Мозгов (4),
Зубац (0).
- Сакраменто
-
Казинс (40 + 12 подборов + 8 передач + 6 потерь),
Коллисон (13 + 8 передач + 5 потерь),
Маклемор (13),
Аффлало (10),
Куфос (4) старт;
Коули-Стайн (8),
Барнс (5),
Толливер (4),
Ричардсон (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НБА
Статистика НБА
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Во вторник, 14 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» на своем паркете победил «Торонто», «Миннесота» уступила «Кливленду».
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