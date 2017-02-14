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НБА. «Чикаго» выиграл у «Торонто», «Миннесота» уступила «Кливленду» и другие результаты

15.02.2017 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во вторник, 14 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» на своем паркете победил «Торонто», «Миннесота» уступила «Кливленду».

НБА

Регулярный чемпионат

Чикаго – Торонто 105:94 (24:18, 34:21, 20:25, 27:30)
Дата проведения
15 февраля, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика
Чикаго
Батлер (19 + 12 передач), Гибсон (14), Картер-Уильямс (8), Лопес (8), Грант (2)  старт; Макдермотт (20), Рондо (12 + 5 потерь), Фелисио (10), Валентайн (6), Портис (6).
Торонто
Лаури (22 + 5 потерь), ДеРозан (18), Валанчюнас (12 + 9 подборов), Кэрролл (4), Пелтль (4)  старт; Пауэлл (13), Джозеф (10), Ногейра (7), Райт (2), Сиакам (2).

 

Миннесота – Кливленд 108:116 (30:26, 31:43, 32:24, 15:23)
Дата проведения
15 февраля, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Статистика
Миннесота
Уиггинс (41), Таунс (26 + 8 подборов), Дженг (12 + 10 подборов), Раш (6), Рубио (5 + 8 подборов + 16 передач)  старт; Мухаммад (7), Бьелица (5), Стивенсон (4), Данн (2), Олдрич (0).
Кливленд
Ирвинг (25 + 7 передач), Джеймс (25 + 8 подборов + 14 передач + 6 потерь), Фрай (21 + 10 подборов), Томпсон (14 + 11 подборов), Шамперт (9)  старт; Уильямс (13), Корвер (6), Джефферсон (3), Джонс (0).

 

Лейкерс – Сакраменто 96:97 (23:29, 18:14, 23:27, 32:27)
Дата проведения
15 февраля, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
Лейкерс
Рэндл (11 + 7 подборов), Янг (10), Расселл (8 + 5 потерь), Блэк (7), Ингрэм (6)  старт; Уильямс (29), Кларксон (9 + 7 подборов), Нэнс (8), Денг (4), Мозгов (4), Зубац (0).
Сакраменто
Казинс (40 + 12 подборов + 8 передач + 6 потерь), Коллисон (13 + 8 передач + 5 потерь), Маклемор (13), Аффлало (10), Куфос (4)  старт; Коули-Стайн (8), Барнс (5), Толливер (4), Ричардсон (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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Во вторник, 14 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» на своем паркете победил «Торонто», «Миннесота» уступила «Кливленду».

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