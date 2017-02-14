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Игорь Ковалевич: «Савицкий достоин не просто предложения, а серьезного предложения. Уверен, Паша докажет это скептикам»

15.02.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич поддержал полузащитника «Немана» Павла Савицкого, пока не получившего предложения из более сильного клуба.

– С одной стороны, сохранение лидера и капитана Савицкого – плюс. Однако не закиснет ли парень, не перебравшись на более высокий уровень?

– Нет. Он достоин не просто предложения, а серьезного предложения. Уверен, Паша докажет это скептикам – как было и во второй половине прошлого сезона. Мы обсудили все вопросы вместе: с Савицким, руководством клуба и города. В итоге он остался в команде.

– Может ли покинуть Гродно летом?

– Поживем – увидим, – сказал Ковалевич.

 
Теги: Гродно
 
 
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич поддержал полузащитника «Немана» Павла Савицкого, пока не получившего предложения из более сильного клуба.

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