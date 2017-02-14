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Игорь Ковалевич: «Савицкий достоин не просто предложения, а серьезного предложения. Уверен, Паша докажет это скептикам»
15.02.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич поддержал полузащитника «Немана» Павла Савицкого, пока не получившего предложения из более сильного клуба.
– С одной стороны, сохранение лидера и капитана Савицкого – плюс. Однако не закиснет ли парень, не перебравшись на более высокий уровень?
– Нет. Он достоин не просто предложения, а серьезного предложения. Уверен, Паша докажет это скептикам – как было и во второй половине прошлого сезона. Мы обсудили все вопросы вместе: с Савицким, руководством клуба и города. В итоге он остался в команде.
– Может ли покинуть Гродно летом?
– Поживем – увидим, – сказал Ковалевич.
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Игорь Ковалевич: «Савицкий достоин не просто предложения, а серьезного предложения. Уверен, Паша докажет это скептикам»
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич поддержал полузащитника «Немана» Павла Савицкого, пока не получившего предложения из более сильного клуба.
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