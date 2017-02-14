Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов поделился ожиданиями от сезона.

— Задачи на сезон уже поставлены?

— На предварительной встрече с руководством «Слуцка» было сказано, что команда должна подняться выше в турнирной таблице. Видимо, захотели встряхнуть и что-то поменять в клубе, чтобы все сдвинулось с мертвой точки. Поэтому будем стараться попасть хотя бы в восьмерку. Нужно двигаться вверх.

— Однако от председателя клуба Олега Караневского стало известно о задаче попадания в еврокубки.

— Конечно, нужно ставить максимальные цели. Сами понимаете, что сезон длинный и может произойти что угодно. Ребята стараются, работают. Стимул имеется. Руководство делает все возможное для футболистов, они ни в чем не нуждаются. Остается только играть.

Для команды высшей лиги у нас хорошие условия подготовки к сезону. Может, они финансово не шикарные, но стабильные. Все выполняется, никаких проблем — питание, экипировка, автобус, сборы. Не каждая команда может себе позволить такое. Поэтому футболисты должны отвечать тем же. Со своей стороны будем стараться не подвести руководство, – сказал Павлов.