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Виталий Павлов: «Задача руководства «Слуцка» попасть в еврокубки? Постараемся не подвести»
15.02.2017 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов поделился ожиданиями от сезона.
— Задачи на сезон уже поставлены?
— На предварительной встрече с руководством «Слуцка» было сказано, что команда должна подняться выше в турнирной таблице. Видимо, захотели встряхнуть и что-то поменять в клубе, чтобы все сдвинулось с мертвой точки. Поэтому будем стараться попасть хотя бы в восьмерку. Нужно двигаться вверх.
— Однако от председателя клуба Олега Караневского стало известно о задаче попадания в еврокубки.
— Конечно, нужно ставить максимальные цели. Сами понимаете, что сезон длинный и может произойти что угодно. Ребята стараются, работают. Стимул имеется. Руководство делает все возможное для футболистов, они ни в чем не нуждаются. Остается только играть.
Для команды высшей лиги у нас хорошие условия подготовки к сезону. Может, они финансово не шикарные, но стабильные. Все выполняется, никаких проблем — питание, экипировка, автобус, сборы. Не каждая команда может себе позволить такое. Поэтому футболисты должны отвечать тем же. Со своей стороны будем стараться не подвести руководство, – сказал Павлов.
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Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов поделился ожиданиями от сезона.
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