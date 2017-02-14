МИНСК, 15 фев —Sputnik. В "Чижовка-Арене" завершился XIХ Городской финал турнира юных хоккеистов "Золотая шайба" в младшей возрастной группе (2004-2005 годов рождения). В решающем матче команда "Грифоны" из Центрального района обыграла соперников из команды "Медведь" Московского района — 8:2.

Открыл счет на второй минуте матча Николай Лукашенко. Вскоре "Грифоны" увеличили свое преимущество. Хоккеисты команды "Медведь" получили шанс сократить отставание после удаления в составе соперника, но не использовали преимущество в одного игрока. "Грифоны" же численный перевес разыграли уверенно. Нападающий Николай Лукашенко по итогам встречи отметился пятью голами, сообщает БЕЛТА .



© Sputnik / Виктор Толочко Детская хоккейная команда Центрального района Минска "Грифоны" Николай Лукашенко

Нынешний матч запомнился болельщикам многочисленными активностями, которые были организованы для них в перерывах — они с удовольствием соревновались в конкурсах на точность броска по воротам, за что получали от организаторов подарки. Перед зрителями и участниками выступили артисты шоу-театра "Хвiлiнка".

"Победе, конечно, рады. На удивление финал получился не таким трудным для нас. С сентября прошлого года начали готовиться к "Золотой шайбе". Турнир очень важен для ребят, у них есть отличная возможность получить игровую практику. Тем более здесь, на "Чижовка-Арене", царит прекрасная, праздничная атмосфера, которая придает сил и юным хоккеистам. Теперь необходимо готовиться к республиканским соревнованиям. График прежний: два раза в неделю", — отметил тренер "Грифонов" Дмитрий Басков.



© Sputnik / Виктор Толочко Детская хоккейная команда Центрального района Минска "Грифоны" Николай Лукашенко

Следующим этапом для "Грифонов" станет участие в республиканском финале "Золотой шайбы", который пройдет в марте. Финалист городских соревнований команда "Медведь" также получила право сыграть с лучшими командами республики. Третье место в городских соревнованиях заняли хоккеисты команды "Беркут" Фрунзенского района.

Соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси проводятся под девизом "Сегодня чемпионат двора — завтра чемпионат мира". Турнир был возрожден по инициативе главы государства в 1997 году. Во многом благодаря этим соревнованиям детский хоккей получил массовое развитие по всей стране. Главное условие и отличительная черта соревнований — участие в турнире исключительно дворовых команд.