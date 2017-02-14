Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«Летом начинали проседать финансово. После матча с минским «Динамо» меня познакомили с Андреем Костевичем, вице-президентом компании ASBIS, которая, в частности, продает электронику Prestigio. Раньше он больше интересовался динамовскими делами, но потом проникся нашей командой. Теперь у Андрея 25% акций.

Учредителей стало не три, как изначально, а пять. С Витей Вишневецким мы были знакомы довольно давно. Просто я вложил деньги хрен знает куда, а он — в такси. В Бресте чуть ли не самые высокие расценки по стране. Он на этом сыграл. Я ввел его в курс дела, и Витя сам предложил: «Давай войду в состав учредителей». Он купил моих 18,9%, и вырученные деньги пошли в клуб. Это позволило нам закрыть лето. Внутренних долгов нет никаких. А внешние (скорая, пожарные, поля) — это рабочие моменты для начала года.

Мой пакет акций хотели выкупить прошлой зимой, когда мы вышли в высшую лигу и прогремели более-менее везде. Правда, речь велась не о 51%, а о 100%. На меня через знакомых вышли какие-то иностранцы из не пойми откуда: «Нам интересен клуб из Беларуси». Встретились в холле гостиницы, где остановился тот человек. Я поговорить люблю, так что общались часа три. Если бы согласился, у клуба был бы топовый бюджет, с которым мы бы точно вошли в тройку лидеров по финансам.

По большому счету им нужно было место в высшей лиге, а не наша команда. Люди планировали устроить чистку всего состава. В том числе убрать главного тренера — Олега Дулуба. Если бы я согласился на то предложение, он бы с ума сошел. 50 лет идти к высшей лиге — и за пару месяцев до старта остаться без нее? Я не мог поступить так с тренером и игроками», – сказал Шунто.