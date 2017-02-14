﻿ ЧМ-2017. Индивидуальная гонка. Кривко стартует 5-й, Юркевич – 22-й, Скардино – 64-й, Домрачева – 91-й. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ЧМ-2017. Индивидуальная гонка. Кривко стартует 5-й, Юркевич – 22-й, Скардино – 64-й, Домрачева – 91-й

15.02.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня на чемпионате мира в Хохфильцене пройдет женская индивидуальная гонка. 

 

Дата проведения
15 февраля, 16.30
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Хохфильцен, Австрия. Индивидуальная гонка

Стартовый лист

1  Джоанна Рид
2  Кристина Ридер
3  Ольга Полторанина
4  Розанна Кроуфорд
5  Ирина Кривко
6  Эмма Нильссон
7  Байба Бендика
8  Кристина Гузик (Палка)
9  Татьяна Акимова (Семенова)
10  Фуюко Татидзаки (Сузуки)
11  Мари Лаукканен
12  Лиза Тереза Хаузер
13  Фанни Хурн Биркеланд
14  Галина Вишневская
15  Тея Грегорин
16  Анна Фролина (Булыгина)
17  Лена Хекки
18  Селина Гаспарин
19  Анна Мака
20  Анаис Бескон
21  Виктория Падиаль Эрнандес
22  Дарья Юркевич
23  Мэйделин Грейс Фанеф
24  Муна Брурссон
25  Ирина Варвинец
26  Джулия Рэнсом
27  Паулина Фиалкова
28  Анастасия Ничипоренко
29  Аня Эржен
30  Сари Фуруя
31  Жанна Юшкане
32  Алина Райкова
33  Светлана Слепцова
34  Йоханна Талихярм
35  Екатерина Аввакумова
36  Даниэла Кадева
37  Мария Цакири
38  Диана Марьян Салман
39  Наталья Кочергина
40  Люция Харватова
41  Лиза Виттоцци
42  Тан Цзялинь
43  Селия Эмонье
44  Диана Расимовичюте
45  Десислава Стоянова
46  Ирина Старых
47  Фабьенн Хартвегер
48  Елена Пидгрушная
49  Рина Мицухаси (Сузуки)
50  Клэр Игэн
51  Габриэла Коукалова (Соукалова)
52  Кайя-Вейен Николайсен
53  Ханна Оберг
54  Марен Хаммершмидт
55  Меган Хейнике
56  Янь Чжан
57  Алла Гиленко
58  Вероника Виткова
59  Магдалена Гвиздонь
60  Луминица Пишкоран
61  Аманда Лайтфут
62  Уршка Пое
63  Анна Кистанова
64  Надежда Скардино
65  Яна Герекова
66  Кристел Виигипуу
67  Санна Маркканен
68  Аита Гаспарин
69  Ева Пускарчикова
70  Алексия Рунггальдир
71  Ева Тофалви
72  Ивона Фиалкова
73  Моника Хойниш
74   Эмеке Сеч
75  Мари Дорен Абер
76  Доротея Вирер
77  Анастасия Меркушина
78  Эмма Лундер
79  Дуня Здоуц
80  Юлия Джима
81  Тириль Экхофф
82  Чжи Хи Мун
83  Кайса Мякяряйнен
84  Ольга Подчуфарова
85  Фаньци Мэн
86  Марте Ульсбю
87  Жюстин Брезаз
88  Франциска Хильдебранд
89  Анна Магнуссон
90  Ванесса Хинц
91  Дарья Домрачева
92  Анаис Шевалье
93  Лаура Дальмайер
94  Элиза Гаспарин
95  Федерика Санфилиппо
96  Наталья Паулаускайте
97  Эмилия Йорданова
98  Сюзан Данкли
99  Кадри Лехтла

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на чемпионате мира в Хохфильцене пройдет женская индивидуальная гонка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Боровский: «Самолет уже стоит в ангаре, и производятся тренировочные «полеты»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика