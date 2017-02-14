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Сергей Боровский: «Самолет уже стоит в ангаре, и производятся тренировочные «полеты»
15.02.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский рассказал о подготовке к сезону.
– Помнится, летом вы сравнивали процессы, происходящие в «Динамо», с ремонтом самолета прямо в полете. Какие ассоциации напрашиваются в настоящее время?
– Самолет уже стоит в ангаре, и производятся тренировочные «полеты», то есть игры, но экипажи пока разные, – сказал Боровский.
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский рассказал о подготовке к сезону.
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