Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский рассказал о подготовке к сезону.

– Помнится, летом вы сравнивали процессы, происходящие в «Динамо», с ремонтом самолета прямо в полете. Какие ассоциации напрашиваются в настоящее время?

– Самолет уже стоит в ангаре, и производятся тренировочные «полеты», то есть игры, но экипажи пока разные, – сказал Боровский.