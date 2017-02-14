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Товарищеские матчи. «Гомель» против «Немана», «Шахтер» – «Жальгирис»

15.02.2017 10:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Товарищеские матчи

Гомель – Неман

15 февраля, 15.00. Бобруйск, стадион им. Прокопенко

Погонь Польша – Городея

15 февраля, 15.00

Шахтер Солигорск – Жальгирис Литва

15 февраля, 16.00

 
Теги: Гомель
 
 
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Товарищеские матчи Гомель – Неман 15 февраля, 15.00.

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