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Товарищеские матчи. «Гомель» против «Немана», «Шахтер» – «Жальгирис»
15.02.2017 10:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеские матчи
Гомель – Неман
15 февраля, 15.00. Бобруйск, стадион им. Прокопенко
Погонь Польша – Городея
15 февраля, 15.00
Шахтер Солигорск – Жальгирис Литва
15 февраля, 16.00
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Товарищеские матчи Гомель – Неман 15 февраля, 15.00.
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