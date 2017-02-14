﻿ Владимир Белявский: «Звезда-БГУ» привлекла творчеством. Рассчитываем, что через два года наши игроки будут востребованы в высшей лиге». 21.by
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Владимир Белявский: «Звезда-БГУ» привлекла творчеством. Рассчитываем, что через два года наши игроки будут востребованы в высшей лиге»

15.02.2017 11:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер «Звезды-БГУ» Владимир Белявский объяснил, почему решил прийти в клуб.

— Чем вас с Юревичем привлекла работа в скромной «Звезде»?

— Творчеством. Приложением знаний. Рассчитываем, что через два года наши игроки будут востребованы в высшей лиге. Мы уже сформировали образ команды. Собираемся изменить взгляд ребят на футбол. Добиться от них понимания, что это не развлечение, а, возможно, их будущее. Хотим, чтобы парни развивались, а не кочевали по стране. А задатки у них есть.

— Вам сам бог велел зарабатывать на сбыте лучших.

— Это одна из статей нашего дохода. Но надо понимать: если попадем в высшую лигу, то и игроки будут стоить дороже, и продать товар станет заметно легче. Кстати, еще не успели толком поработать, а Брест уже забрал защитника Евтуха — парнишку 2000 года рождения.

— Проект ведь требует и финансовых затрат.

— Средства у клуба всегда были и есть. Владимир Антонович Пигулевский умеет их находить. А еще рядом с нами — люди, которые могут и хотят помогать. Естественно, никто не будет выбрасывать деньги на ветер. Спонсоры желают видеть перспективу и отдачу. Поэтому нам нужно оправдывать доверие, – сказал Белявский.

 
Теги: Брест
 
 
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