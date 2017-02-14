|
ECHL. Фальковский забросил 15-ю шайбу в сезоне и продлил свою результативную серию до 9 матчей
15.02.2017 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник «Адирондака» Степан Фальковский в матче против «Рединга» (5:6) забросил 15-ю шайбу в сезоне.
Таким образом, результативная серия хоккеиста составляет 9 матчей.
Напомним, в нынешнем сезоне на счету Фальковского 24 (15+9) очка после 39 игр при показателе полезности «-2».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский защитник «Адирондака» Степан Фальковский в матче против «Рединга» (5:6) забросил 15-ю шайбу в сезоне.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии