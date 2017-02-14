﻿ ECHL. Фальковский забросил 15-ю шайбу в сезоне и продлил свою результативную серию до 9 матчей. 21.by
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ECHL. Фальковский забросил 15-ю шайбу в сезоне и продлил свою результативную серию до 9 матчей

15.02.2017 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский защитник «Адирондака» Степан Фальковский в матче против «Рединга» (5:6) забросил 15-ю шайбу в сезоне.

Таким образом, результативная серия хоккеиста составляет 9 матчей.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Фальковского 24 (15+9) очка после 39 игр при показателе полезности «-2».

 
 
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Белорусский защитник «Адирондака» Степан Фальковский в матче против «Рединга» (5:6) забросил 15-ю шайбу в сезоне.

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