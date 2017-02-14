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Глеб подпишет контракт с «Крыльями Советов» до конца сезона-2016/17
15.02.2017 12:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Соглашение между белорусским полузащитником Александром Глебом и «Крыльями Советов» будет рассчитано до конца сезона-2016/17. Об этом сообщил председатель совета директоров самарской команды Дмитрий Шляхтин.
«Медобследование полузащитник прошел успешно. Соглашение с Глебом планируется заключить до конца текущего сезона. Опцию продления пока еще обсуждаем», – сказал Шляхтин.
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Соглашение между белорусским полузащитником Александром Глебом и «Крыльями Советов» будет рассчитано до конца сезона-2016/17.
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