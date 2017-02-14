Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто заявил, что не жалеет о финансовых потерях, которые он понес, создав футбольную команду.

«На меня как будто шоры надели. Есть только футбол. Бегаю, как курица с отрубленной головой, и не понимаю, что вокруг происходит. Да, есть эмоциональная усталость. Бывает, встаю и думаю: «Зачем?» Раньше наводил будильник на 7:45. Теперь — на 6:45. Это при том, что могу заснуть в два ночи. Проскакивают мысли: «Херней какой-то занимаюсь, а не живу». Но потом прихожу на тренировку — и становится здорово. Ребята бегают, дают эмоцию, идет прогресс. Это же футбол, он столько людей погубил…

«Крумкачы» теперь — вся моя жизнь. Деления на личное и футбол уже нет. Нет и часа, чтобы я не думал о клубе и каких-то связанных с ним делах. Человек — вообще такое существо, которое увлекается. Отсюда все эти алкоголизмы, наркомании, трудоголизмы, походы в горы и 15 детей. Быть увлеченным — это и плюс, и минус…

Жалеть? Зачем? Просто для меня деньги не являются ценностью. Деньги и деньги — это всего лишь средство для достижения этих самых ценностей. А ценности — это прежде всего эмоции и какие-то жизненные «плюшки». Хороший отдых, хороший вечер в хорошей компании, реализация мечты — даже мечты идиота. Вот создать футбольный клуб — это мечта идиота. Победа нашей сборной на чемпионате мира — тоже мечта идиота. Правда, она пока не планирует сбываться.Я до сих пор единственный руководитель клуба высшей лиги, который ездит в федерацию на троллейбусе. С машиной у меня не сложилось. Наверное, водить я не буду никогда. И меня не смущает, что я езжу на такси и живу в съемной квартире.

Меня это не гложет. Есть квартиры в родных Смолевичах. В одной мама живет, вторую сдаем. Не пропаду. Но весь мир идет к тому, чтобы жить арендой. Я из тех людей, которые считают, что лучше снимать квартиру, которая стоит 150 тысяч долларов, чем владеть той, которая стоит 60 тысяч», – сказал Шунто.