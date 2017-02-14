Директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков рассказал о поисках спонсоров для чемпионата Беларуси.

- Мне кажется, сейчас далеко не каждая компания готова вкладывать деньги в наш футбол.

– Да, заинтересовать спонсоров современным белорусским футболом очень сложно. Преград множество – это и советская ментальность, и унылая инфраструктура, и общая экономическая ситуация, и законодательство. Например, в мировых трендах доходности присутствует беттинг. Визуализируйте образы ведущих европейских лиг, команд, стадионов, звезд.

Названия букмекерских компаний размещены на рекламных щитах, на игровой форме – просто повсюду. Но когда я предложил украинской компании «Пари-Матч» стать официальным партнером нашего чемпионата и уже оговорили серьезную сумму, выяснилось, что даже мизерных подвижек в жестких правилах размещения рекламы на белорусских стадионах ждать не приходится. На наших объектах физкультуры и спорта категорически запрещена реклама игорного бизнеса.

Хотя, если хорошенько разобраться, букмекеры – это ведь не казино с одной стороны, а с другой, – именно они прежде всего заинтересованы в чистоте нашего спорта, в том, чтобы никто не манипулировал спортивными результатами и их конторы не терпели убытки. В итоге в «Пари-Матч» сказали: нет рекламы – нет денег.

Зарабатывать на трансляциях у нас проблематично. В дневном телеэфире букмекерам тоже не место – только после 22.00. Тем не менее, здесь есть хоть какая-то вариативность. Мы уже поставили перед собой несколько целей. Во-первых, хотим сделать канал привлекательным для рекламодателей, о чем я говорил, а во-вторых, будем стараться качественными трансляциями увеличивать футбольную аудиторию, – сказал Бережков.

Владимир Бережков: «Траты на канал – 250 тысяч долларов. Самоокупаемость должна наступить к 2022 году»