|
Полузащитник юрмальского «Спартака» Козлов на просмотре в солигорском «Шахтере»
15.02.2017 12:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник юрмальского «Спартака» Евгений Козлов находится на просмотре в солигорском «Шахтере».
В минувшем сезоне 22-летний футболист забил 5 мячей в 26 матчах чемпионата Латвии. Подробную статистику смотрите
Сообщается, что Козлов примет участие в сегодняшнем товарищеском матче против «Жальгириса».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник юрмальского «Спартака» Евгений Козлов находится на просмотре в солигорском «Шахтере».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии