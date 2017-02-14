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"Крылья Советов" намерены заключить контракт с Глебом до конца сезона

15.02.2017 13:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев — Sputnik. Российский футбольный клуб "Крылья Советов" намерены подписать с белорусским полузащитником Александром Глебом краткосрочный контракт, заявил председатель совета директоров волжского футбольного клуба, министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

"Крылья Советов" намерены заключить контракт с Глебом до конца сезона
© Sputnik Юрий Стрелец
Александр Глеб может перейти в "Крылья Советов"

На этой неделе СМИ сообщили о возможном переходе хавбека в самарский клуб. Позже пресс-служба "Крыльев" проинформировала, что Глеб проходит медобследование.

"Контракт с Глебом пока не подписан, есть намерение заключить с ним соглашение до конца сезона. Только на этот срок, потому что надо посмотреть, впишется он в игру команды или нет. Вы же знаете, что мы очень осторожны с заключением долгосрочных контрактов. Работаем точечно", — сказал Шляхтин, слова которого приводит "Р-Спорт".

Воспитанник минского "Динамо" 35-летний Глеб в 2012 году уже играл в составе "Крыльев Советов" — провел восемь матчей. Также в карьере футболиста значатся выступления за такие команды, как "Штутгарт" и "Вольфсбург" (обе представляют чемпионат Германии), "Арсенал" (Англия), "Барселона" (Испания), БАТЭ (Беларусь), "Коньяспор" и "Генчлербирлиги" (обе — Турция). В послужном списке Глеба 76 матчей и шесть мячей за сборную Беларуси.

"Крылья Советов" после 17 туров занимают 12-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководство клуба хочет посмотреть, впишется ли белорус в игру команды или нет, ранее сообщалось, что Глеб проходит медосмотр в "Крыльях".

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