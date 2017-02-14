Эстонский полузащитник Сергей Мошников подписал контракт с «Минском».

Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Мошников в 2005 году дебютировал в высшей лиге Эстонии за «Варпус» (Пярну), за команду провел семь матчей. Затем уехал в Голландию в футбольную школу «Херенвена». Вернувшись в Эстонию, продолжил выступление за «Флору» с 2006 по 2001 год. Затем три сезона провел в Польше, выступая за «Погонь» (Щецин) и «Гурник» (Забже). В 2014 году выступал за казахстанский «Кайсар» и «Флору» (Таллин), в 2015 году выступал в кустанайском «Тоболе». Сезон 2016 года провел в эстонском «Инфонете», за таллиннский клуб провел 28 игр в которых забил 6 голов.

На счету футболиста 4 игры в национальной сборной Эстонии.



