Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто поделился эмоциями после победы команды над минским «Динамо» в матче первого круга чемпионата Беларуси сезона-2016.

«Честно, мне было грустновато. Такое ощущение, будто легендарное имя втоптали в грязь. За «Динамо» было по-настоящему неловко. Естественно, я радовался за свою команду, но суперэмоций не испытывал», – сказал Шунто.