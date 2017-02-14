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Денис Шунто: «Когда обыгрывали минское «Динамо», было ощущение, будто легендарное имя втоптали в грязь»
15.02.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто поделился эмоциями после победы команды над минским «Динамо» в матче первого круга чемпионата Беларуси сезона-2016.
«Честно, мне было грустновато. Такое ощущение, будто легендарное имя втоптали в грязь. За «Динамо» было по-настоящему неловко. Естественно, я радовался за свою команду, но суперэмоций не испытывал», – сказал Шунто.
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Денис Шунто: «Когда обыгрывали минское «Динамо», было ощущение, будто легендарное имя втоптали в грязь»
Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто поделился эмоциями после победы команды над минским «Динамо» в матче первого круга чемпионата Беларуси сезона-2016.
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