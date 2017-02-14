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«Крылья Советов» подписали контракт с Глебом до конца сезона
15.02.2017 14:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков объявил о подписании контракта с полузащитником Александром Глебом.
«Только что подписали контракт с Глебом. Соглашение рассчитано до конца сезона и предполагает возможность продления», – сказал Шашков.
35-летний хавбек выступал за самарскую команду в сезоне-2011/12 и сыграл в 8 матчах РФПЛ.
Последним его клубом был БАТЭ, за который он в 2016 году провел 6 матчей.
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков объявил о подписании контракта с полузащитником Александром Глебом.
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