Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков объявил о подписании контракта с полузащитником Александром Глебом.

«Только что подписали контракт с Глебом. Соглашение рассчитано до конца сезона и предполагает возможность продления», – сказал Шашков.

35-летний хавбек выступал за самарскую команду в сезоне-2011/12 и сыграл в 8 матчах РФПЛ.

Последним его клубом был БАТЭ, за который он в 2016 году провел 6 матчей.

Они снова вместе! Подробности скоро на сайте. pic.twitter.com/glqGCRP0v5 — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 15 февраля 2017 г.