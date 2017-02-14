Белорусский журналист Сергей Новиков прокомментировал выбор дворца спорта Уручье для проведения матча национальной команды со сборной Польши.

– Почему наш матч с поляками пройдет в маловместительном Уручье? В чем логика?

– Кстати, по моим сведениям, там же пройдет июньский матч против сербов. Логики не вижу. Одни амбиции, идущие во вред делу.

Тезис Коноплева касательно логистики (разность километража для соперников) годен разве что для осмеяния. Никто не предлагает везти сборную в Брест из Минска за день до игры. Там (а еще лучше в так любимой Шевцовым Малорите) можно провести весь предматчевый сбор. Это же май–все условия!

А вот полякам в Брест пришлось бы точно ехать по земле. Теперь же они благополучно прилетят из Варшавы в Минск самолетом. Так же и улетят...

Не говорю уже о других резонах: принципиальной разнице в качестве боления и уровнях маркетинга, идее вписать матч в программу традиционного мемориала Мешкова...

Ай, ну что толку объяснять людям про дважды два, когда у них давно готов ответ: пять с половиной… – сказал Новиков.

Владимир Коноплев: «Матчи сборной будут проходить в Минске. Мы экономим и дорожим каждой минутой игрока национальной сборной. Получится, нам нужно ехать 400 километров до Бреста и полякам из Варшавы 100 километров»