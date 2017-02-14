Директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков прокомментировал критику заместителя председателя федерации Сергея Сафарьяна.

- Работу вашего департамента недавно публично раскритиковал первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян. В чем причина?

– Как я понимаю, он хотел, чтобы мы в короткие сроки, без Гомеля и Могилева в высшей лиге, повысили среднюю посещаемость матчей чемпионата. Ожидания не оправдались. Весьма сожалею и готов за это нести ответственность.

- Что вам лично говорил Сергей Вагаршакович?

– Без комментариев, – сказал Бережков.

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