﻿ Владимир Бережков: «Критика Сафарьяна? Ожидания, что повысим среднюю посещаемость чемпионата, не оправдались. Сожалею и готов нести ответственность». 21.by
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Владимир Бережков: «Критика Сафарьяна? Ожидания, что повысим среднюю посещаемость чемпионата, не оправдались. Сожалею и готов нести ответственность»

15.02.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков прокомментировал критику заместителя председателя федерации Сергея Сафарьяна.

- Работу вашего департамента недавно публично раскритиковал первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян. В чем причина?

– Как я понимаю, он хотел, чтобы мы в короткие сроки, без Гомеля и Могилева в высшей лиге, повысили среднюю посещаемость матчей чемпионата. Ожидания не оправдались. Весьма сожалею и готов за это нести ответственность.

- Что вам лично говорил Сергей Вагаршакович?

– Без комментариев, – сказал Бережков.

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Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков прокомментировал критику заместителя председателя федерации Сергея Сафарьяна.

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