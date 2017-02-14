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Владимир Бережков: «Критика Сафарьяна? Ожидания, что повысим среднюю посещаемость чемпионата, не оправдались. Сожалею и готов нести ответственность»
15.02.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков прокомментировал критику заместителя председателя федерации Сергея Сафарьяна.
- Работу вашего департамента недавно публично раскритиковал первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян. В чем причина?
– Как я понимаю, он хотел, чтобы мы в короткие сроки, без Гомеля и Могилева в высшей лиге, повысили среднюю посещаемость матчей чемпионата. Ожидания не оправдались. Весьма сожалею и готов за это нести ответственность.
- Что вам лично говорил Сергей Вагаршакович?
– Без комментариев, – сказал Бережков.
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Владимир Бережков: «Критика Сафарьяна? Ожидания, что повысим среднюю посещаемость чемпионата, не оправдались. Сожалею и готов нести ответственность»
Директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков прокомментировал критику заместителя председателя федерации Сергея Сафарьяна.
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