МИНСК, 15 фев — Sputnik. Белорусский полузащитник Александр Глеб подписал контракт с российским футбольным клубом "Крылья Советов", сообщили в пресс-службе волжской команды.

В настоящее время "Крылья" проводят тренировочный сбор в Турции, накануне туда прибыл Глеб для прохождения медицинского осмотра .

"Белорусский полузащитник Александр Глеб подписал контракт с нашим клубом. Соглашение рассчитано до завершения этого сезона с возможностью пролонгации. Сегодня генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков и Александр Глеб оформили все документы, связанные с переходом футболиста в наш клуб", — говорится в сообщении на сайте клуба .

По словам Шашкова, руководство клуба и тренерский штаб недолго думали о трансфере Глеба. "Александр прекрасно знаком нашему клубу и нашим болельщикам. Он большой профессионал и настоящий лидер как на поле, так и в раздевалке. Глеб, безусловно, поможет нам", — пояснил он.

35-летний Глеб в 2012 году уже играл в составе "Крыльев Советов" — провел восемь матчей. Также в карьере футболиста значатся выступления за такие команды, как "Штутгарт" и "Вольфсбург" (обе представляют чемпионат Германии), "Арсенал" (Англия), "Барселона" (Испания), БАТЭ (Беларусь), "Коньяспор" и "Генчлербирлиги" (обе — Турция). В послужном списке Глеба 76 матчей и шесть мячей за сборную Беларуси.

"Крылья Советов" после 17 туров занимают 12-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.