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Корытько покинул минское «Динамо»

15.02.2017 15:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Владимир Корытько покинул минское «Динамо».

Напомним, Корытько перешел в «Динамо» 11 июля 2015 года и за это время провел в составе команды 47 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи, в том числе: в чемпионате Беларуси: 25 матчей , забил 4 гола и отдал 1 голевой пас.

Также на счету футболиста 18 матчей в квалификации и групповом этапе Лиги Европы (2 гола + 2 паса) и 4 матча в Кубке Беларуси (1 гол + 1 пас).

 
 
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Полузащитник Владимир Корытько покинул минское «Динамо».

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