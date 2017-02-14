Полузащитник Владимир Корытько покинул минское «Динамо».

Напомним, Корытько перешел в «Динамо» 11 июля 2015 года и за это время провел в составе команды 47 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи, в том числе: в чемпионате Беларуси: 25 матчей , забил 4 гола и отдал 1 голевой пас.

Также на счету футболиста 18 матчей в квалификации и групповом этапе Лиги Европы (2 гола + 2 паса) и 4 матча в Кубке Беларуси (1 гол + 1 пас).