Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто вспомнил выход команды в высшую лигу.

«После нашей победы, в Могилеве били копытом. И до меня доходила информация, что в декабре на собрании, когда ребят распускали, им сказали: «Вы точно будете играть в высшей лиге. «Крумкачы» не заявятся».

Я много домысливал. Мне казалось, что все против нас. Все время искал врагов и недоброжелателей, которых, возможно, придумывал сам. Но уж очень была близка высшая лига», – сообщил Шунто.