|
Денис Шунто: «В прошлом году в Могилеве били копытом. Футболистам сказали: «Вы будете играть в высшей лиге, «Крумкачы» не заявятся»
15.02.2017 16:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто вспомнил выход команды в высшую лигу.
«После нашей победы, в Могилеве били копытом. И до меня доходила информация, что в декабре на собрании, когда ребят распускали, им сказали: «Вы точно будете играть в высшей лиге. «Крумкачы» не заявятся».
Я много домысливал. Мне казалось, что все против нас. Все время искал врагов и недоброжелателей, которых, возможно, придумывал сам. Но уж очень была близка высшая лига», – сообщил Шунто.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Денис Шунто: «В прошлом году в Могилеве били копытом. Футболистам сказали: «Вы будете играть в высшей лиге, «Крумкачы» не заявятся»
Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто вспомнил выход команды в высшую лигу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии