﻿ Денис Шунто: «В прошлом году в Могилеве били копытом. Футболистам сказали: «Вы будете играть в высшей лиге, «Крумкачы» не заявятся». 21.by
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Денис Шунто: «В прошлом году в Могилеве били копытом. Футболистам сказали: «Вы будете играть в высшей лиге, «Крумкачы» не заявятся»

15.02.2017 16:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто вспомнил  выход команды в высшую лигу.

«После нашей победы, в Могилеве били копытом. И до меня доходила информация, что в декабре на собрании, когда ребят распускали, им сказали: «Вы точно будете играть в высшей лиге. «Крумкачы» не заявятся».

Я много домысливал. Мне казалось, что все против нас. Все время искал врагов и недоброжелателей, которых, возможно, придумывал сам. Но уж очень была близка высшая лига», – сообщил Шунто.

 
Теги: Могилев
 
 
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