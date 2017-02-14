Агент Александра Глеба Евгений Гайдук рассказал о переходе футболиста в «Крылья советов».

— Александра хорошо знают в клубе, ведь он выступал за «Крылья Советов» и помог команде в 2012 году остаться в премьер-лиге. К тому же в «Крыльях» работает белорусский тренер (Вадим Скрипченко — прим.), который прекрасно знаком с возможностями Глеба.

— В какой форме сейчас Глеб?

— Естественно, в последнее время он тренировался и поддерживал форму индивидуально, поэтому ему нужно какое-то время, чтобы привести себя в оптимальные кондиции. Он профессионал, ему достаточно две-три недели, чтобы быть готовым на 100 процентов.

— Скрипченко будет рассчитывать на Александра как на игрока «основы»?

— Скрипченко проявил заинтересованность в Глебе, но никто не гарантировал ему место в стартовом составе. Будет сильнее, будет играть — все будет зависеть от самого футболиста.

— Многие едут не в РФПЛ, а в Китай. Тем более у Глеба есть имя в Европе, были ли предложения оттуда?

— Действительно, были варианты с Китаем, но не в это трансферное окно. Глеб всегда выбирал другие предложения.