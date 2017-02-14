Руководителей «Салавата Юлаева» не устраивает качество игры и результаты команды в нынешнем сезоне.

Как сообщается, менеджмент уфимского клуба уже сейчас ищет замену тренеру Игорю Захаркину. В следующем сезоне «Салават Юлаев», скорее всего, возглавит новый тренер.

Руководство клуба рассматривает кандидатуры белорусского специалиста Андрея Скабелки, а также Артиса Аболса, Германа Титова и других.

Скабелка в настоящее время работает с «Сибирью», Аболс – с «Ладой». Титова в октябре уволили из «Спартака».

По информации от источника, знакомого с ситуацией, Захаркин в любом случае доработает с командой нынешний сезон.