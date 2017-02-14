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Скабелка рассматривается «Салаватом Юлаевым» в качестве потенциального главного тренера
15.02.2017 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководителей «Салавата Юлаева» не устраивает качество игры и результаты команды в нынешнем сезоне.
Как сообщается, менеджмент уфимского клуба уже сейчас ищет замену тренеру Игорю Захаркину. В следующем сезоне «Салават Юлаев», скорее всего, возглавит новый тренер.
Руководство клуба рассматривает кандидатуры белорусского специалиста Андрея Скабелки, а также Артиса Аболса, Германа Титова и других.
Скабелка в настоящее время работает с «Сибирью», Аболс – с «Ладой». Титова в октябре уволили из «Спартака».
По информации от источника, знакомого с ситуацией, Захаркин в любом случае доработает с командой нынешний сезон.
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Руководителей «Салавата Юлаева» не устраивает качество игры и результаты команды в нынешнем сезоне.
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