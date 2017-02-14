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Домрачева после "серебряного триумфа" стала 13-й в "индивидуалке"

15.02.2017 18:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева заняла 13-е место в индивидуальной гонке на Чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает Sputnik.

Домрачева после "серебряного триумфа" стала 13-й в "индивидуалке"
© REUTERS LEONHARD FOEGER
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После двух дней паузы мировое биатлонное первенство возобновилось в Хохфильцене женской "индивидуалкой" (15 километров с четырьмя огневыми рубежами).

Победу к гонке праздновала представительница Германии Лаура Дальмайер, преодолевшая дистанцию за 41 минуту 30,1 секунды с одним промахом на огневых рубежах. Серебро завоевала чешка Габриэла Коукалова с отставанием в 24,7 секунды (1 промах). Третьей на пьедестал поднялась итальянка Алексия Рунггальдьер, отстрелявшая "чисто" на всех огневых рубежах (+1 минуты 45,6 секунды).

Лучшая из белорусок Дарья Домрачева заняла 13-ю строчку, проиграв победительнице 3 минуты 15,5 секунды (3). В пасьюте спортсменка была второй, и многие болельщики ждали от нее медальных результатов и в этой гонке. Ирина Кривко стала 14-й (+3 минуты 24,3 секунды; 1). Надежда Скардино в итоговом протоколе заняла 17-ю строчку (+3 минуты 41,3 секунды; 2), а Дарья Юркевич — 35-ю (+4 минуты 19,6 секунды; 1). 

Завтра, 16 февраля, 20 километров с четырьмя огневыми рубежами побегут мужчины. 

 
Теги: Минск
 
 
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Три белорусские биатлонистки вошли в двадцатку сильнейших, викторию праздновала немка Лаура Дальмайер.

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