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Домрачева после "серебряного триумфа" стала 13-й в "индивидуалке"
15.02.2017 18:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева заняла 13-е место в индивидуальной гонке на Чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает Sputnik.
© REUTERS LEONHARD FOEGER
После двух дней паузы мировое биатлонное первенство возобновилось в Хохфильцене женской "индивидуалкой" (15 километров с четырьмя огневыми рубежами).
Победу к гонке праздновала представительница Германии Лаура Дальмайер, преодолевшая дистанцию за 41 минуту 30,1 секунды с одним промахом на огневых рубежах. Серебро завоевала чешка Габриэла Коукалова с отставанием в 24,7 секунды (1 промах). Третьей на пьедестал поднялась итальянка Алексия Рунггальдьер, отстрелявшая "чисто" на всех огневых рубежах (+1 минуты 45,6 секунды).
Лучшая из белорусок Дарья Домрачева заняла 13-ю строчку, проиграв победительнице 3 минуты 15,5 секунды (3).
Завтра, 16 февраля, 20 километров с четырьмя огневыми рубежами побегут мужчины.
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Три белорусские биатлонистки вошли в двадцатку сильнейших, викторию праздновала немка Лаура Дальмайер.
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