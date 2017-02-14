Жена голкипера минского «Динамо» Бена Скривенса Дженни рассказала о быте в Минске.

– Мне понравилось в Минске. Я жила здесь с сентября. Сначала я не была знакома с другими женами игроков, поэтому осенью старалась как можно лучше изучить город. Я побывала во многих местах, и мне там действительно очень понравилось!

Перед тем, как я сюда приехала, меня очень пугал языковой барьер. Бен предупреждал, что здесь далеко не все говорят по-английски. Но я много путешествовала и решила, что со всем справлюсь. А когда приехала в Минск поняла, что Бен был полностью прав. Не так много людей в городе говорят на английском языке, но я сумела выучить несколько русских фраз, которые мне очень помогли. Конечно, я очень плохо говорю и произношу слова на русском. Этот язык оказался очень сложным для меня.

Несмотря на это, мы могли объясняться жестами, нас понимали официанты в кафе и ресторанах, правда, иногда смеялись над моим «спасибо» с сильным американским акцентом.

Некоторые русские слова я выучила еще перед приездом. Кое-кто из знакомых знал пару русских фраз и постарался передать этот опыт мне. В основном я учила, как говорить «спасибо»:)

Все мои заокеанские друзья очень интересовались местной едой, национальной белорусской кухней. Мне определенно понравились драники и борщ, поэтому в первую очередь я расскажу о драниках:) Наверное, еще расскажу о том, то в Восточной Европе не принято улыбаться всем встречным на улице. Несколько раз я сталкивалась взглядами с прохожими и старалась им улыбнуться, но они смотрели на меня с большим подозрением.

В течение сезона я была на двух выездных матчах: в Риге и в Хельсинки. Меня очень удивило присутствие минских болельщиков на выездных матчах. Наверное, они не живут в Хельсинки или Риге, а просто приехали туда поддержать свою команду. Это очень здорово, у нас в Канаде такое не очень распространено.

- Прожив полгода в Минске, можете ли вы найти различия в жизни в Европе и за океаном?

На самом деле, различий почти нет. Люди ходят на работу, выбираются на хоккейные матчи, собираются большими компаниями пятничными вечерами. Несмотря на такие разные языки у людей здесь и за океаном много общего, – сказала Скривенс.