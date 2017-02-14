Экс-форвард минского «Динамо» Давид Улльстрем перешел в ХВ-71.

Отметим, что новый клуб игрока после 43 матчей занимает третье место в чемпионате Швеции.

Улльстрем пришел в «Динамо» перед сезоном 2016/17, но из-за ряда травм сыграл за команду лишь в трех матчах КХЛ.

9 января «зубры» расторгли контракт с хоккеистом.

«Динамо» отказалось от своего самого «хрустального» игрока. И это не удивительно

10 самых недолговечных легионеров в истории «Динамо»