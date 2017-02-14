﻿ Улльстрем перешел в ХВ-71. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Улльстрем перешел в ХВ-71

15.02.2017 19:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Экс-форвард минского «Динамо» Давид Улльстрем перешел в ХВ-71.

Отметим, что новый клуб игрока после 43 матчей занимает третье место в чемпионате Швеции.

Улльстрем пришел в «Динамо» перед сезоном 2016/17, но из-за ряда травм сыграл за команду лишь в трех матчах КХЛ.

9 января «зубры» расторгли контракт с хоккеистом.

«Динамо» отказалось от своего самого «хрустального» игрока. И это не удивительно

10 самых недолговечных легионеров в истории «Динамо»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-форвард минского «Динамо» Давид Улльстрем перешел в ХВ-71.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
ЧМ-2017. Масс-старт. Домрачева и Скардино примут участие в гонке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика