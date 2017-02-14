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Улльстрем перешел в ХВ-71
15.02.2017 19:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-форвард минского «Динамо» Давид Улльстрем перешел в ХВ-71.
Отметим, что новый клуб игрока после 43 матчей занимает третье место в чемпионате Швеции.
Улльстрем пришел в «Динамо» перед сезоном 2016/17, но из-за ряда травм сыграл за команду лишь в трех матчах КХЛ.
9 января «зубры»
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Экс-форвард минского «Динамо» Давид Улльстрем перешел в ХВ-71.
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