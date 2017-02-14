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ЧМ-2017. Масс-старт. Домрачева и Скардино примут участие в гонке

15.02.2017 19:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен список участников женского масс-старта на чемпионате мира-2017.

Беларусь представят Дарья Домрачева и Надежда Скардино.

Домрачева квалифицировалась в гонку благодаря серебряной медали в гонке преследования.

Скардино стала участником гонки по набранным на чемпионате мира очкам.

Домрачева стартует под третьим номером, Скардино – под 23-м.

 
 
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Стал известен список участников женского масс-старта на чемпионате мира-2017.

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