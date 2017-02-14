|
ЧМ-2017. Масс-старт. Домрачева и Скардино примут участие в гонке
15.02.2017 19:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен список участников женского масс-старта на чемпионате мира-2017.
Беларусь представят Дарья Домрачева и Надежда Скардино.
Домрачева квалифицировалась в гонку благодаря серебряной медали в гонке преследования.
Скардино стала участником гонки по набранным на чемпионате мира очкам.
Домрачева стартует под третьим номером, Скардино – под 23-м.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стал известен список участников женского масс-старта на чемпионате мира-2017.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии