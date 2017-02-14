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Артем Гуренко перешел в литовскую «Судуву»
15.02.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Артем Гуренко подписал контракт с литовской «Судувой».
На протяжении двух последних сезонов футболист выступал за «Тракай». Подробную статистику игрока смотрите
В ноябре Артем Гуренко
На прошлой неделе футболист
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Белорусский полузащитник Артем Гуренко подписал контракт с литовской «Судувой».
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