Белорусский полузащитник Артем Гуренко подписал контракт с литовской «Судувой».

На протяжении двух последних сезонов футболист выступал за «Тракай». Подробную статистику игрока смотрите здесь .

В ноябре Артем Гуренко прошел просмотр в «Локомотиве». Сообщалось, что решение по нему московский клуб примет позже.

На прошлой неделе футболист тренировался с дублем минского «Динамо». Во вторник стало известно, что Гуренко находится в расположении «Судувы».



