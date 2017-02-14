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Артем Гуренко перешел в литовскую «Судуву»

15.02.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Артем Гуренко подписал контракт с литовской «Судувой».

На протяжении двух последних сезонов футболист выступал за «Тракай». Подробную статистику игрока смотрите здесь.

В ноябре Артем Гуренко прошел просмотр в «Локомотиве». Сообщалось, что решение по нему московский клуб примет позже.

На прошлой неделе футболист тренировался с дублем минского «Динамо». Во вторник стало известно, что Гуренко находится в расположении «Судувы».

Артем Гуренко перешел в литовскую «Судуву»

 
 
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Белорусский полузащитник Артем Гуренко подписал контракт с литовской «Судувой».

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