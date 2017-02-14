Руководитель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о финансовой составляющей функционирования клуба.

— Это я сейчас понимаю, что лезть в высшую лигу с нашими возможностями было немного авантюрой. А прошлой зимой — нет. До того я в жизни вообще никогда и никого не просил. Хотя сам из небогатой семьи. Мама — учитель математики, папа — рабочий на заводе шестеренок в Смолевичах. Были всякие времена, но я справлялся своими силами. А тут пришлось ломать себя изнутри.

Всем было очень интересно (стать спонсором – прим.), но никто не соглашался. В Беларуси вообще очень сложно найти партнеров, особенно в Минске. Запомнилось, что все по большей части считают футболистов людьми, которые незаслуженно получают какие-то сумасшедшие деньги. Хотя это далеко не так. Реально удивил имидж белорусского футбола в глазах обывателя. Очень не понравилось. Правда, мы на этом фоне смотрелись выигрышно. Все говорили: «Ой, какие вы молодцы, показали этим дармоедам, как надо!» Но денег никто не давал.

- Изначально бюджет клуба на сезон-2016 предполагал траты на 350 тысяч долларов...

— Наша ошибка заключалась в том, что не были учтены многие сопутствующие расходы. Допустим, мы хотели найти технического партнера по экипировке. Но не нашли и потеряли на ее приобретении до $10 тыс., хотя планировали 0. Очень много съел тренировочный процесс, то есть аренда поля. Нам не удалось выйти на $100 за тренировку, всегда получалось больше раза в полтора.

В конце года мы подсчитали, что отдали больше 100 тысяч долларов на налоги. Все это пошло в городскую казну, которая по большому счету финансирует моих конкурентов — «Минск» и «Динамо-Минск». В такие моменты начинаешь задумываться: «Наверное, только сумасшедший будет создавать частный клуб в Беларуси».

Мы тратим свои деньги в Минске и даем заработать здешним предприятиям. Многие только берут у города и ничего не дают взамен, а мы ничего не берем и многое даем, притом что мы не олигархи, а последняя по бюджету команда высшей лиги. Я теперь по-другому веду разговор с представителями власти. Не начинаю с того, что мы такие самостоятельные и веселые, а поясняю: если не будет футбольного клуба «Крумкачы», город потеряет больше $100 тыс. налогов.

По словам Шунто, в сезоне-2016 клуб потратил около 470 тысяч долларов. Примерно таким бюджет «Крумкачоў» будет и в следующем сезоне.

— Для нормального существования такому клубу, как «Крумкачы», нужен примерно миллион долларов. С этими деньгами мы подпирали бы тройку лидеров. Тем более отдаю себе отчет, что многие игроки достойны бо́льших денег. Команды, которые ниже нас, предлагают им контракты получше. Ребята приходят, и мне мало что есть ответить, кроме как «За Родину, за Сталина». Понимаю, что долго так продолжаться не может, – сказал Шунто.