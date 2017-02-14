Как сообщает источник, чешский нападающий Томаш Питуле перешел в «Шахтер».

Хоккеист будет выступать в стане «горняков» под 8-м номером.

В текущем сезоне форвард провел 8 игр в чемпионате Франции за «Гренобль», где набрал 2 (2+0) очка. Также в его активе 22 игры в чемпионате Словакии за «Нове Замки», где она набрал 9 (2+7) баллов.