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Чешский форвард Питуле перешел в «Шахтер»

15.02.2017 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает источник, чешский нападающий Томаш Питуле перешел в «Шахтер».

Хоккеист будет выступать в стане «горняков» под 8-м номером.

В текущем сезоне форвард провел 8 игр в чемпионате Франции за «Гренобль», где набрал 2 (2+0) очка. Также в его активе 22 игры в чемпионате Словакии за «Нове Замки», где она набрал 9 (2+7) баллов.

 
 
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Как сообщает источник, чешский нападающий Томаш Питуле перешел в «Шахтер».

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