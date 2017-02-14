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Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» принимает «Арсенал», «Реал» – «Наполи»
15.02.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимает «Арсенал», мадридский «Реал» сыграет с «Наполи».
Лига чемпионов
1/8 финала
Первые матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимает «Арсенал», мадридский «Реал» сыграет с «Наполи».
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