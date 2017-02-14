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Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» принимает «Арсенал», «Реал» – «Наполи»

15.02.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимает «Арсенал», мадридский «Реал» сыграет с «Наполи».

Лига чемпионов

1/8 финала

Первые матчи

Бавария Германия – Арсенал Англия
Дата проведения
15 февраля, 22.45, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
БаварияНойер, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Лам, Хаби Алонсо, Видаль, Алькантара, Роббен, Дуглас Коста, Левандовски.
АрсеналОспина, Мустафи, Гиббс, Бельерин, Косьельни, Окслейд-Чемберлен, Коклен, Ивоби, Озил, Санчес, Джака.

 

Реал Мадрид Испания – Наполи Италия
Дата проведения
15 февраля, 22.45, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Реал МадридНавас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро, Кроос, Хамес, Роналду, Бензема.
НаполиРейна, Альбиоль, Гулям, Хюсай, Кулибали, Мертенс, Зелиньски, Кальехон, Гамшик, Инсинье, Диавара.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица ЛЧ

Статистика ЛЧ

 
 
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В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимает «Арсенал», мадридский «Реал» сыграет с «Наполи».

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