﻿ НХЛ. «Колмабус» играет с «Торонто», «Детройт» против «Сент-Луиса» и другие матчи. 21.by
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НХЛ. «Колмабус» играет с «Торонто», «Детройт» против «Сент-Луиса» и другие матчи

15.02.2017 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Коламбус – Торонто
Дата проведения
16 февраля, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Сент-Луис
Дата проведения
16 февраля, 04.00, «Joe Louis Arena»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Филадельфия
Дата проведения
16 февраля, 05.30, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Флорида
Дата проведения
16 февраля, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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