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НБА. «Кливленд» примет на своей площадке «Индиану», «Хьюстон» – «Майами» и другие матчи
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В среду, 15 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 14 матчей. «Кливленд» примет на своей площадке «Индиану», «Хьюстон» встретится с «Майами».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
16 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
-
Вучевич (16 + 10 подборов),
Грин (11),
Гордон (11),
Фурнье (9),
Уотсон (7) старт;
Хезонья (8),
Пэйтон (7),
Огастин (6),
Бийомбо (4),
Рудеж (0),
Циммерман (0).
- Сан-Антонио
-
Олдридж (23),
Ленард (22),
Дедмон (10 + 11 подборов),
Паркер (5 + 8 передач),
Грин (3) старт;
Миллс (13 + 6 передач),
Симмонс (8),
Андерсон (8),
Ли (6),
Бертанс (5),
Мюррей (2),
Джинобили (2),
Энтони (0).
- Дата проведения
-
16 февраля, 03.00, «Quicken Loans Arena»
- Кливленд
-
Джеймс (31),
Ирвинг (26 + 7 передач),
Томпсон (12 + 12 подборов),
Шамперт (6),
Фрай (4 + 8 подборов) старт;
Корвер (22),
Уильямс (7),
Джонс (3),
Джефферсон (2),
Фелдер (0),
Лиггинс (0),
Макрэй (0).
- Индиана
-
Робинсон (19),
Тиг (15 + 11 передач),
Тернер (15 + 7 подборов),
Джордж (13 + 7 подборов),
Серафин (4) старт;
Эллис (14 + 7 передач),
Майлз (8),
Джефферсон (6),
Брукс (4),
Янг (2),
Стаки (2),
Ньянг (2),
Кристмас (0).
- Дата проведения
-
16 февраля, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
-
Томас (33),
Смарт (21 + 8 перехватов + 6 потерь),
Краудер (18),
Хорфорд (12),
Джонсон (2) старт;
Олиник (16 + 7 подборов),
Янг (10),
Розир (2),
Зеллер (2),
Грин (0),
Жеребко (0).
- Филадельфия
-
Ковингтон (18 + 9 подборов),
Ноэл (16 + 7 подборов),
Макконнелл (12 + 8 передач + 5 перехватов),
Хендерсон (11),
Ильясова (5) старт;
Шарич (20 + 10 подборов),
Стаускас (11),
Родригес (8),
Окафор (4),
Луваву-Кабарро (3).
- Дата проведения
-
16 февраля, 03.30, «Air Canada Centre»
- Торонто
-
Лаури (21 + 6 передач),
Пауэлл (17),
Кэрролл (13 + 11 подборов),
ДеРозан (10),
Валанчюнас (10 + 11 подборов) старт;
Райт (11),
Джозеф (6),
Пелтль (2),
Ногейра (0).
- Шарлотт
-
Камински (27),
Уокер (24 + 9 передач),
Батюм (10 + 6 потерь),
Кидд-Гилкрист (6 + 14 подборов),
Марв. Уильямс (5 + 9 подборов) старт;
Лэмб (6),
Белинелли (3),
Робертс (2),
Тоби (2),
Грэм (0).
- Дата проведения
-
16 февраля, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
-
Лопес (36 + 8 блок-шотов),
Динуидди (19 + 8 передач),
Богданович (14),
Холлис-Джефферсон (3 + 10 подборов),
Фой (2) старт;
Букер (18),
Харрис (14),
Уайтхэд (7),
Килпатрик (7),
Хэмилтон (3),
ЛеВерт (2).
- Милуоки
-
Адетокумбо (33 + 9 подборов),
Бизли (14),
Деллаведова (10),
Снелл (10),
Мэйкер (4) старт;
Монро (25 + 8 подборов),
Миддлтон (20 + 7 передач),
Брогдон (8),
Вон (5),
Телетович (0).
- Дата проведения
-
16 февраля, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
- Детройт
-
Джексон (22),
Луэр (20 + 8 подборов),
Колдуэлл-Поуп (16),
Драммонд (9 + 11 подборов),
М-с Моррис (6 + 14 подборов) старт;
Харрис (13),
Смит (10),
Бэйнс (2 + 11 подборов),
Джонсон (0).
- Даллас
-
Новицки (24 + 10 подборов),
Барнс (16),
Сет Карри (13),
Уильямс (12),
Мэттьюз (8) старт;
Харрис (6),
Феррелл (5),
Богут (4 + 8 подборов),
Финни-Смит (3),
Андерсон (0),
Пауэлл (0),
Межри (0).
- Дата проведения
-
16 февраля, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
-
Марк Газоль (15 + 11 подборов + 7 передач),
Конли (14),
Парсонс (9),
Грин (6 + 7 подборов),
Аллен (0).
- Новый Орлеан
-
Хилл (23),
Холидэй (18 + 6 передач),
Дэвис (16),
Аженса (12 + 10 подборов),
Хилд (5).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НБА
Статистика НБА
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В среду, 15 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 14 матчей.
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