﻿ НБА. «Кливленд» примет на своей площадке «Индиану», «Хьюстон» – «Майами» и другие матчи. 21.by
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НБА. «Кливленд» примет на своей площадке «Индиану», «Хьюстон» – «Майами» и другие матчи

15.02.2017 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В среду, 15 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 14 матчей. «Кливленд» примет на своей площадке «Индиану», «Хьюстон» встретится с «Майами».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Сан-Антонио 79:107 (16:30, 21:24, 27:31, 15:22)
Дата проведения
16 февраля, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Вучевич (16 + 10 подборов), Грин (11), Гордон (11), Фурнье (9), Уотсон (7)  старт; Хезонья (8), Пэйтон (7), Огастин (6), Бийомбо (4), Рудеж (0), Циммерман (0).
Сан-Антонио
Олдридж (23), Ленард (22), Дедмон (10 + 11 подборов), Паркер (5 + 8 передач), Грин (3)  старт; Миллс (13 + 6 передач), Симмонс (8), Андерсон (8), Ли (6), Бертанс (5), Мюррей (2), Джинобили (2), Энтони (0).

 

Кливленд – Индиана 113:104 (28:32, 29:22, 26:26, 30:24)
Дата проведения
16 февраля, 03.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Джеймс (31), Ирвинг (26 + 7 передач), Томпсон (12 + 12 подборов), Шамперт (6), Фрай (4 + 8 подборов)  старт; Корвер (22), Уильямс (7), Джонс (3), Джефферсон (2), Фелдер (0), Лиггинс (0), Макрэй (0).
Индиана
Робинсон (19), Тиг (15 + 11 передач), Тернер (15 + 7 подборов), Джордж (13 + 7 подборов), Серафин (4)  старт; Эллис (14 + 7 передач), Майлз (8), Джефферсон (6), Брукс (4), Янг (2), Стаки (2), Ньянг (2), Кристмас (0).

 

Бостон – Филадельфия 116:108 (29:29, 32:32, 26:18, 29:29)
Дата проведения
16 февраля, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика
Бостон
Томас (33), Смарт (21 + 8 перехватов + 6 потерь), Краудер (18), Хорфорд (12), Джонсон (2)  старт; Олиник (16 + 7 подборов), Янг (10), Розир (2), Зеллер (2), Грин (0), Жеребко (0).
Филадельфия
Ковингтон (18 + 9 подборов), Ноэл (16 + 7 подборов), Макконнелл (12 + 8 передач + 5 перехватов), Хендерсон (11), Ильясова (5)  старт; Шарич (20 + 10 подборов), Стаускас (11), Родригес (8), Окафор (4), Луваву-Кабарро (3).

 

Торонто – Шарлотт 90:85 (31:20, 13:21, 14:34, 32:10)
Дата проведения
16 февраля, 03.30, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Статистика
Торонто
Лаури (21 + 6 передач), Пауэлл (17), Кэрролл (13 + 11 подборов), ДеРозан (10), Валанчюнас (10 + 11 подборов)  старт; Райт (11), Джозеф (6), Пелтль (2), Ногейра (0).
Шарлотт
Камински (27), Уокер (24 + 9 передач), Батюм (10 + 6 потерь), Кидд-Гилкрист (6 + 14 подборов), Марв. Уильямс (5 + 9 подборов)  старт; Лэмб (6), Белинелли (3), Робертс (2), Тоби (2), Грэм (0).

 

Бруклин – Милуоки 125:129 (33:39, 27:23, 22:33, 43:34)
Дата проведения
16 февраля, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика
Бруклин
Лопес (36 + 8 блок-шотов), Динуидди (19 + 8 передач), Богданович (14), Холлис-Джефферсон (3 + 10 подборов), Фой (2)  старт; Букер (18), Харрис (14), Уайтхэд (7), Килпатрик (7), Хэмилтон (3), ЛеВерт (2).
Милуоки
Адетокумбо (33 + 9 подборов), Бизли (14), Деллаведова (10), Снелл (10), Мэйкер (4)  старт; Монро (25 + 8 подборов), Миддлтон (20 + 7 передач), Брогдон (8), Вон (5), Телетович (0).

 

Детройт – Даллас 98:91 (27:17, 35:18, 16:28, 20:28)
Дата проведения
16 февраля, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Статистика
Детройт
Джексон (22), Луэр (20 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (16), Драммонд (9 + 11 подборов), М-с Моррис (6 + 14 подборов)  старт; Харрис (13), Смит (10), Бэйнс (2 + 11 подборов), Джонсон (0).
Даллас
Новицки (24 + 10 подборов), Барнс (16), Сет Карри (13), Уильямс (12), Мэттьюз (8)  старт; Харрис (6), Феррелл (5), Богут (4 + 8 подборов), Финни-Смит (3), Андерсон (0), Пауэлл (0), Межри (0).

 

Мемфис – Новый Орлеан 85:89 (4 четверть)
Дата проведения
16 февраля, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью
Мемфис
Марк Газоль (15 + 11 подборов + 7 передач), Конли (14), Парсонс (9), Грин (6 + 7 подборов), Аллен (0).
Новый Орлеан
Хилл (23), Холидэй (18 + 6 передач), Дэвис (16), Аженса (12 + 10 подборов), Хилд (5).

 

Хьюстон – Майами 99:109 (4 четверть)
Дата проведения
16 февраля, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью
Майами
Уэйтерс (21 + 8 подборов + 7 передач), Уайтсайд (21 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Драгич (17), Макгрудер (11), Бэббит (9).

 

Денвер – Миннесота 60:62 (2 четверть)
Дата проведения
16 февраля, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью
Миннесота
Уиггинс (23), Таунс (13), Рубио (6), Дженг (3), Раш (0).

 

Юта – Портленд 40:37 (2 четверть)
Дата проведения
16 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью
Юта
Джордж Хилл (10), Инглс (7), Гобер (5), Хэйворд (4), Фэйворс (2).

 

Финикс – Лейкерс 68:48 (2 четверть)
Дата проведения
16 февраля, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Превью
Финикс
Букер (21), Крисс (12), Бледсоу (10 + 10 передач), Уоррен (6), Чендлер (2).

 

Оклахома-Сити – Нью-Йорк 27:39 (2 четверть)
Дата проведения
16 февраля, 05.30, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью
Нью-Йорк
Энтони (19), Ли (9), Порзингис (7), Роуз (2), Эрнангомес (0).

 

Клипперс – Атланта
Дата проведения
16 февраля, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

 

Голден Стэйт – Сакраменто
Дата проведения
16 февраля, 06.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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В среду, 15 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 14 матчей.

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