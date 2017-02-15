﻿ ЧМ-2017. Индивидуальная гонка. Чепелин стартует 8-м, Бочарников – 41-м, Абашев – 61-м, Елетнов – 92-м. 21.by
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ЧМ-2017. Индивидуальная гонка. Чепелин стартует 8-м, Бочарников – 41-м, Абашев – 61-м, Елетнов – 92-м

16.02.2017 02:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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16 февраля на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене пройдет мужская индивидуальная гонка. На старт выйдут четыре представителя Беларуси – Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Дмитрий Абашев и Роман Елетнов.

Дата проведения
16 февраля, 16.30
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Хохфильцен, Австрия. Индивидуальная гонка

Стартовый лист

1  Антон Шипулин
2  Клемен Бауэр
3  Ларс Хельге Биркеланд
4  Мартен Фуркад
5  Доминик Ландертингер
6  Кентен Фильон-Майе
7  Йеспер Нелин
8  Владимир Чепелин
9   Михаэль Реш
10  Мартин Отченаш
11  Беньямин Вегер
12  Томас Каукенас
13  Жан-Гийом Беатрикс
14  Андрей Расторгуев
15  Сергей Семенов
16  Антон Синапов
17  Кристиан Гоу
18  Микко Лоукканхухта
19  Томас Бормолини
20  Микито Татизаки
21  Каури Кыйв
22  Миха Довжан
23  Шон Доэрти
24  Скотт Гоу
25  Гжегож Гузик
26  Димитар Герджиков
27  Эрик Лессер
28  Тьерри Ланже
29  Скотт Диксон
30  Филип Петрович
31  Александр Логинов
32  Дмитрий Пидручный
33  Серафин Вистнер
34  Даумантс Луса
35  Карой Гомбош
36  Владислав Витенко
37  Томаш Крупчик
38  Георг Поп
39  Михал Шима
40  Симон Дестье
41  Сергей Бочарников
42  Витаутас Строля
43  Апостолос Ангелис
44  Турстейн Стенерсен
45  Ким Чжон Мин
46  Симон Шемп
47  Тсукаса Кобоноки
48  Олли Хииденсало
49  Лейф Нордгрин
50  Макс Дэвис
51  Ондржей Моравец
52  Алекс Глив
53  Деймон Мортон
54  Ремус Фаур
55  Лукаш Журек
56  Василий Подкорытов
57  Кароль Домбровски
58  Бенедикт Долль
59  Даниэль Мезотич
60  Томаш Хасилла
61  Дмитрий Абашев
62  Жереми Финелю
63  Владимир Илиев
64  Ленарт Облак
65  Деян Крсманович
66  Роланд Лессинг
67  Михал Крчмарж
68  Фредрик Линдстрем
69  Хо Сеон Хо
70  Фабьен Клод
71  Джузеппе Монтелло
72  Александр Жирный
73  Евгений Гараничев
74  Тим Берк
75  Матей Казар
76  Туомас Гренман
77  Арнд Пайффер
78  Красимир Анев
79  Илмарс Брицис
80  Симон Эдер
81  Эмиль Хегле Свенсен
82  Эдин Ходжич
83  Себастьян Самуэльссон
84  Кресимир Црнкович
85  Брендан Грин
86  Юнджи Нагаи
87  Корнел Пукьяну
88  Лукас Хофер
89  Рене Захна
90  Доминик Виндиш
91  Андржей Нендза-Кубинец
92  Роман Елетнов
93  Ян Савицкий
94  Михал Шлезингр
95  Уле Эйнар Бьорндален
96  Йоханнес Бо
97  Александр Стародубец
98  Руслан Ткаленко
99  Алексей Волков
100  Лоуэлл Бэйли
101  Юлиан Эберхард
102  Марио Дольдер

 

 
 
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16 февраля на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене пройдет мужская индивидуальная гонка.

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