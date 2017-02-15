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Арсен Венгер: «Мы все сделали неправильно, и счет это доказывает»
16.02.2017 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о причинах поражения в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Баварии» (1:5).
«Сложно объяснить такой результат. У нас было несколько отличных шансов забить еще перед самым перерывом. Нам не повезло со вторым голом «Баварии», а потом мы потеряли Косьельни. После этого «Арсенал» развалился.
«Бавария» играла лучше нас, они отлично проявили себя во втором тайме, а мы не смогли с ними справиться.
Я не хочу оправдываться. Такое поражение на таком уровне – это настоящий шок. Мы все сделали неправильно, и счет это доказывает.
В таких матчах нужно сохранять концентрацию все 90 минут. Третий мяч «Баварии» убил нас, после него мы бросили играть.
Это низшая точка моей карьеры? Не думаю, что сейчас это важно. Но я действительно расстроен.
Нужно отойти от этого поражения и готовиться к следующей игре», – сказал Венгер.
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о причинах поражения в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Баварии» (1:5).
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