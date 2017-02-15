﻿ Арсен Венгер: «Мы все сделали неправильно, и счет это доказывает». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Арсен Венгер: «Мы все сделали неправильно, и счет это доказывает»

16.02.2017 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о причинах поражения в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Баварии» (1:5).

«Сложно объяснить такой результат. У нас было несколько отличных шансов забить еще перед самым перерывом. Нам не повезло со вторым голом «Баварии», а потом мы потеряли Косьельни. После этого «Арсенал» развалился.

«Бавария» играла лучше нас, они отлично проявили себя во втором тайме, а мы не смогли с ними справиться.

Я не хочу оправдываться. Такое поражение на таком уровне – это настоящий шок. Мы все сделали неправильно, и счет это доказывает.

В таких матчах нужно сохранять концентрацию все 90 минут. Третий мяч «Баварии» убил нас, после него мы бросили играть.

Это низшая точка моей карьеры? Не думаю, что сейчас это важно. Но я действительно расстроен.

Нужно отойти от этого поражения и готовиться к следующей игре», – сказал Венгер.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о причинах поражения в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Баварии» (1:5).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Карло Анчелотти: «Нам нужно показать ту же игру в Лондоне»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика