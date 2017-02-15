Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подвел итоги матча плей-офф Лиги чемпионов против «Арсенала» (5:1).

«Мы показали фантастический футбол. Результат этого матча очень важен, но еще будет ответный матч в Лондоне. Нам нужно показать ту же игру.

Это только один матч, нам нужно избежать проблем в ответной игре. Надо будет хорошо подготовиться к этому матчу.

Тиаго играл очень хорошо и забил два гола на свой счет. Он показал идеальную игру», – сказал Анчелотти.