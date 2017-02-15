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Бюджет «Нафтана» составит 800 тысяч долларов
16.02.2017 08:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Предполагаемый бюджет «Нафтана» в новом сезоне составит 800 тысяч долларов.
Отметим, что такой же бюджет был у клуба и в сезоне-2016.
Ранее сообщалось, что бюджеты «Гомеля» и «Немана» составят около 1 млн долларов, в распоряжении «Крумкачоў» будет 470 тысяч.
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Предполагаемый бюджет «Нафтана» в новом сезоне составит 800 тысяч долларов.
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