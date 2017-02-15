﻿ Бюджет «Нафтана» составит 800 тысяч долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Бюджет «Нафтана» составит 800 тысяч долларов

16.02.2017 08:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Предполагаемый бюджет «Нафтана» в новом сезоне составит 800 тысяч долларов.

Отметим, что такой же бюджет был у клуба и в сезоне-2016.

Ранее сообщалось, что бюджеты «Гомеля» и «Немана» составят около 1 млн долларов, в распоряжении «Крумкачоў» будет 470 тысяч.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предполагаемый бюджет «Нафтана» в новом сезоне составит 800 тысяч долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Арсен Венгер: «Мы все сделали неправильно, и счет это доказывает»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика