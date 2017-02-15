Предполагаемый бюджет «Нафтана» в новом сезоне составит 800 тысяч долларов.

Отметим, что такой же бюджет был у клуба и в сезоне-2016.

Ранее сообщалось, что бюджеты «Гомеля» и «Немана» составят около 1 млн долларов, в распоряжении «Крумкачоў» будет 470 тысяч.