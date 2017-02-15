Капитан сборной Беларуси Эдуард Дубров в интервью корреспонденту «Прессбола» Константину Лобандиевскому рассказал о том, как попал в белорусскую команду.

— Расскажите, как вы оказались на посту капитана женской сборной Беларуси? Долго ли раздумывали над предложением?

— Начну с того, что два года назад в Академию тенниса меня пригласил Владимир Волчков. Я знал специфику, и у меня возникло немало сомнений. Первое — надо ездить по разным странам, а английского не знаю. Второй, связанный с тем же, аспект — возраст: много перелетов, а я человек немолодой, за карьеру налетался. И когда прежний капитан женской команды Таня Пучек ушла в декрет, я получил предложение подхватить знамя и начал думать. Тогда мне позвонил Волчков и сказал: «Хватит маяться. Все будет нормально. Если надо — поможем. Завтра выходишь на работу». Я и пошел. Были возложены обязанности по руководству национальной сборной и работе с 16-18-летними девочками. Таня Пучек в январе родила, на должность не вернулась. И я закрепился в роли капитана женской сборной. До этого уже ездил с командой в Японию как тренер Веры Лапко. Кроме того, побывал в Тунисе на матче Кубка Дэвиса как личный тренер Володи Игнатика. Вся работа капитана была на моих глазах, поэтому хорошо представлял, что это такое.

Боевое крещение состоялось 7-8 февраля прошлого года — играли с Канадой. Было страшновато. Говорцова из-за травм подошла не в лучшей форме и оба одиночных матча проиграла. Но выручила Саснович, взявшая два очка. Все решалось в паре. Я сделал выбор в пользу дуэта Саснович — Говорцова. Саша заразила Олю куражистым настроением, и они отлично провели ту встречу. Министр спорта Александр Шамко после победы подошел к нам: «Два коротких, один протяжный! За Родину! Ура! Ура! Ура!!!» Потом была победа над россиянками 3-2: два очка принесла Азаренко, еще одно Саснович. А о победе над голландками вы все знаете. Здесь тоже не обошлось без победного клича. Но тон задавал уже Александр Васильевич Шакутин, глава федерации, – рассказал Дубров.