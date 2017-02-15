﻿ Лига Европы. 1/16 финала. «Рома» в гостях у «Вильярреала», «МЮ» против «Сент-Этьена» и другие матчи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лига Европы. 1/16 финала. «Рома» в гостях у «Вильярреала», «МЮ» против «Сент-Этьена» и другие матчи

16.02.2017 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В первых матчах 1/16 финала Лиги Европы «Рома» в гостях сыграет с «Вильярреалом», «Манчестер Юнайтед» примет «Сент-Этьен», а «Шахтер» встретится с «Сельтой».

Лига Европы

1/16 финала

Первые матчи

Краснодар Россия – Фенербахче Турция
Дата проведения
16 февраля, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика
Ростов Россия – Спарта Прага Чехия
Дата проведения
16 февраля, 21.00, «Олимп-2»
превью матча онлайн статистика
Гент Бельгия – Тоттенхэм Англия
Дата проведения
16 февраля, 21.00, «Геламко-Арена»
превью матча онлайн статистика
Сельта Испания – Шахтер Донецк Украина
Дата проведения
16 февраля, 21.00, «Балайдос»
превью матча текстовый онлайн статистика
АЗ Алкмар Голландия – Лион Франция
Дата проведения
16 февраля, 21.00, «АФАС-стадион»
превью матча онлайн статистика
Астра Румыния – Генк Бельгия
Дата проведения
16 февраля, 21.00, «Марин Анастасовичи»
превью матча онлайн статистика
Олимпиакос Греция – Османлыспор Турция
Дата проведения
16 февраля, 21.00, «Георгиос Караискакис»
превью матча онлайн статистика
Боруссия М Германия – Фиорентина Италия
Дата проведения
16 февраля, 21.00, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика
Лудогорец Болгария – Копенгаген Дания
Дата проведения
16 февраля, 21.00, «Болгарска армия»
превью матча онлайн статистика
ПАОК Греция – Шальке-04 Германия
Дата проведения
16 февраля, 23.05, «Тумба»
превью матча онлайн статистика
Хапоэль Беер-Шева Израиль – Бешикташ Турция
Дата проведения
16 февраля, 23.05, «Тото Тернер»
превью матча онлайн статистика
Манчестер Юнайтед Англия – Сент-Этьен Франция
Дата проведения
16 февраля, 23.05, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика
Легия Польша – Аякс Голландия
Дата проведения
16 февраля, 23.05, «Стадион Войска Польского»
превью матча онлайн статистика
Атлетик Испания – АПОЭЛ Кипр
Дата проведения
16 февраля, 23.05, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика
Вильярреал Испания – Рома Италия
Дата проведения
16 февраля, 23.05, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика
Андерлехт Бельгия – Зенит Россия
Дата проведения
16 февраля, 23.05, «Констант Ванден Сток»
превью матча онлайн статистика
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первых матчах 1/16 финала Лиги Европы «Рома» в гостях сыграет с «Вильярреалом», «Манчестер Юнайтед» примет «Сент-Этьен», а «Шахтер» встретится с «Сельтой».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. Яромир Ягр набрал 1900-е очко в 45 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика