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Лига Европы. 1/16 финала. «Рома» в гостях у «Вильярреала», «МЮ» против «Сент-Этьена» и другие матчи
16.02.2017 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первых матчах 1/16 финала Лиги Европы «Рома» в гостях сыграет с «Вильярреалом», «Манчестер Юнайтед» примет «Сент-Этьен», а «Шахтер» встретится с «Сельтой».
Лига Европы
1/16 финала
Первые матчи
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В первых матчах 1/16 финала Лиги Европы «Рома» в гостях сыграет с «Вильярреалом», «Манчестер Юнайтед» примет «Сент-Этьен», а «Шахтер» встретится с «Сельтой».
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