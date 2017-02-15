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НХЛ. Яромир Ягр набрал 1900-е очко в 45 лет

16.02.2017 10:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Флориды» Яромир Ягр набрал 1900-е очко в карьере в матче с «Сан-Хосе» (6:5 ОТ), отдав голевую передачу в 3-м периоде на Александра Баркова.

Яромир Ягр занимает 2-е место по этому показателю, уступая только легендарному Уэйну Гретцки, у которого 2857 очков.

15 февраля Ягру исполнилось 45 лет, 1900-е очко он набрал в свой день рождения.

Всего у знаменитого чеха 759 голов в НХЛ и 1141 передача в 1684 матчах. В этом сезоне форвард «Флориды» набрал 32 (10+22) очка в 55 играх. 

Ягр начинал карьеру в НХЛ в «Питтсбурге» – в этой команде он набрал 1079 очков. Чех также играл еще за 7 команд в НХЛ: в составе «Рейнджерс» он отметился 319 очками, «Вашингтона» – 201, «Флориды» – 116, «Нью-Джерси» – 96, «Филадельфии» – 54, «Далласа» – 26 и «Бостона» – 9.

Кроме того, Ягр провел 4 сезона в России. Играя за «Авангард», он набрал 145 очков в 155 матчах в КХЛ и 38 очков в 32 матчах локаутного сезона-2004/05.

В Чехии на счету Ягра 168 очков в 137 матчах за «Кладно».

 
 
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Форвард «Флориды» Яромир Ягр набрал 1900-е очко в карьере в матче с «Сан-Хосе» (6:5 ОТ), отдав голевую передачу в 3-м периоде на Александра Баркова.

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