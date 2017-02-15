25-летний центральный защитник Уэсли Джон прибыл на просмотр в «Ислочь». Футболист присоединился к команде на сборе в Бобруйске.

С 2011 по 2015 Уэсли выступал за тринидадские клубы «Полис» и «Порт Фойнт Цивик». В прошлом году переехал в Сальдвадор, где подписал контракт с клубом УЭС. За эту команду Джон сыграл 32 матча и забил 5 мячей.

Вызывался в молодежную сборную своей страны, в 2016 году впервые получил приглашение в национальную команду. Принял участие в двух товарищеских матчах против сборных Перу и Уругвая.